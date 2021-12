Suspeito de assaltar lanchonete no Stiep é preso

Luan Bonfim Lima, o Tim Maia, foi preso na terça-feira, 6, por investigadores da 7ª Delegacia do Rio Vermelho, na localidade conhecida como Beco da Rabada, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, um mês após roubar a Coxinha do Gago, no Stiep, na companhia da parceira de crime, Tatiana Farias Santos, 32, a Minnie. Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto.

Minnie foi detida no Nordeste de Amaralina por policiais da 7ª DT e da 9ª Delegacia da Boca do Rio, três dias depois do roubo, quando descarregava a mudança. Ela morava no Pau Miúdo e fugiu ao saber que era procurada pela polícia.

Segundo o delegado Antônio Fernando, titular em exercício da 7ª Delegacia, Tim Maia é um bandido de alta periculosidade, integra a facção Comando da Paz (CP) e age no bairro de Cosme de Farias.

Ainda conforme o titular, há alguns meses, o suspeito foi flagrado armado com uma metralhadora, quando se preparava para confrontar rivais da facção Bonde do Maluco (BDM), que agem na localidade da Polemica, em Brotas. Na ocasião, ele estava na companhia de outros criminosos.

Fichas sujas

Na época do roubo à Coxinha do Gago, Tim Maia e Minnie foram flagrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento e depois reconhecidos pelas vítimas. O delegado Antônio Fernando afirmou que, além deste crime, a dupla já vinha sendo investigada por praticar roubos em bares, restaurantes e a transeuntes nas orlas da Pituba, da Boca do Rio e do Rio Vermelho.

De acordo com ele, embora more no Engenho Velho da Federação, Tim Maia é parceiro dos traficantes de drogas de Cosme de Farias e costuma se unir a eles quando vão invadir áreas rivais. Ele tem entradas por roubo e porte ilegal de arma. Já Minnie tem várias passagens por roubo.

