Suspeito de assaltar empresa de ônibus é preso em Salvador

Um homem suspeito de participar de um assalto à empresa de ônibus Costa Verde, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 21.

Por volta das 2h, a PM recebeu a informação de que três suspeitos que tinham participado do assalto na última sexta-feira, 18, estavam na localidade conhecida com Boqueirão, no Nordeste da Amaralina, na capital baiana.

Guarnições da 40ª Companhia Independente da PM (Nordeste de Amaralina) e da Rondesp Atlântico foram acionadas e iniciaram diligência pela região. Conforme a PM, ao perceber a presença das viaturas, um homem tentou fugir e entrou em uma casa, mas logo foi alcançado e detido pela polícia.

Identificado como Jackson de Jesus Santos, ele confessou participação no assalto à Costa Verde. Com ele foi encontrado R$ 3.672,00, que foi tomado neste assalto, um celular e uma veículo Corsa Hatch, cor bege e placa de identificação NYI 9307.

Jackson, junto com todo o material apreendido, foi apresentado à 28 Delegacia Territorial do Nordeste de Amaralina.

Dinheiro do assalto e celular foram encontrados com o suspeito (Foto: Divulgação | PM)

