Suspeito de assaltar carro-forte em Periperi morre em confronto

Lázaro Magno da Silva Alcântara, de 38 anos, o "Lazinho", morreu após ser baleado em confronto com a polícia na tarde desta quinta-feira, 23, no bairro do Uruguai, em Salvador. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha que roubou um carro-forte em janeiro deste ano, no bairro de Periperi,

Confirme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), policiais militares faziam ronda na Cidade Baixa quando receberam denúncia de homens armados na localidade conhecida como Fundão. A equipe da PM foi recebida a tiros por cerca de dez homens. No revide, Lázaro foi atingido e encaminhado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

O policias apreenderam um revólver calibre 38, munições, 56 porções de cocaína e duas pedras de crack. Lázaro respondia a 15 inquéritos por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma, roubo de cargas, entre outros. Três pessoas, entre elas dois adolescentes, foram conduzidas para delegacia por envolvimento com o tráfico de drogas.

