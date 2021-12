Suspeito de assaltar agência bancária no Canela é preso

Um homem foi preso, nesta terça-feira, 20, suspeito de assaltar uma agência do Banco do Brasil, no bairro do Canela, no mês de outubro.

De acordo com informações da Polícia Civil, Rogério Tadeu Bispo, 35 anos, foi localizado por investigadores do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) em sua residência, na Pituba.

O assalto aconteceu em outubro deste ano, em uma agência no bairro do Canela. Ainda segundo a Polícia Civil, Itamar da Silva Dantas, Adenilton Costa da Silva e Evanildo da Silva, que também participaram do crime, continuam foragidos e são procurados pelo Draco, que investiga a quadrilha desde a ocorrência do assalto.

De acordo com o delegado Jorge Figueiredo, Rogério será encaminhado para o presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

