Suspeito de ameaçar major é preso em Simões Filho

Detido após uma abordagem policial, o segurança do pedágio da ViaBahia Renan Oliveira de Jesus, 25, o Dodó, foi reconhecido como o homem que publicou, no WhatsApp, uma foto ameaçando o major Átila, comandante da 22ª CIPM (Simões Filho).

Conforme o major, na imagem, que circula nas redes sociais há um mês, Dodó está com um revólver, uma pistola e duas espingardas calibre 12. Ele foi preso sábado, 8, durante os festejos de 53 anos de Simões Filho.

O major revelou que Dodó levou os policiais até o local onde as armas estavam escondidas. Mas, quando chegaram, foram recebidos a tiros. No revide, acertaram Lucas Gomes do Nascimento, 20, o Luquinha, que morreu no Hospital Eduardo Alencar.

Esconderijo

Dodó negou que tenha postado a foto com ameaças ao major. Quando foi preso, ele estava com uma quantidade de maconha. Luquinha estava com um revólver calibre 38 com três tiros deflagrados e três intactos.

No esconderijo da dupla, a polícia localizou 93 pedras de crack, 100 gramas de cocaína, 118 trouxas de maconha, 2 kg de maconha prensada e R$ 27.

