Suspeito de agressão se defende e acusa músico de injúria

O estudante de radiologia Wesley da Cruz Nascimento, 23 anos, suspeito de agredir o músico Marte Ventura, no bairro do Rio Vermelho, em Salavdor, na madrugada do último sábado, 9, usou seu perfil no Facebook para se defender das acusações.

Wesley foi levado para a delegacia na noite da terça, 12, para prestar esclarecimentos por estar com o celular de Marte.

Para a reportagem do A TARDE, Wesley confirmou o relato das redes sociais. O estudante afirma que houve a briga com o músico e acusa Marte de injúria racial. O jovem alega ter visto uma pessoa se debatendo na calçada de um trecho no bairro do Rio Vermelho e disse, assim como o músico, que tentou ajudar. "Ele me agrediu, xingou e disse palavras racistas contra mim e foi controlado por amigos", contou.

Wesley fala ainda que depois foi conversar com Marte, quando um dos amigos do músico deu um soco nele. "Foi aí que começou toda a briga comigo. Ele e outros dois, que estavam com ele", relatou.

Segundo o estudante, o celular dele foi pego por uma das pessoas que acompanhavam Marte, e que ele teria ficado com o aparelho do músico depois de alguém tê-lo achado no chão.

"Como eles não devolveram meu celular, peguei aquele, mas não sabia que era de Marte. Cheguei a receber ligações de pessoas que falaram ser da família dele e me falaram que ia devolver o meu, mas isso nunca foi feito", falou o estudante, que trabalhava em uma gráfica até a segunda passada.

Depoimento

Antônio Fernando, delegado da 7ª Delegacia no Rio Vermelho, responsável pelo caso, confirmou que, no depoimento Wesley, disse que levou o celular de Marte porque o dele foi roubado.

"Um amigo estava comigo, o mesmo que foi para a delegacia na terça e não foi reconhecido. Ele é branco e isso só me leva a crer em racismo", relatou Wesley.

O delegado disse ainda que a polícia ouvirá pessoas que estavam no momento da suposta briga e que ainda aguarda as imagens das câmeras de segurança da região.

A reportagem tentou contato com Marte Ventura, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve sucesso.

