Suspeito de agredir seis transexuais é preso na Pituba

Um homem, suspeito de agredir pelo menos seis transexuais na rua Minas Gerais, na Pituba, foi preso na noite desta quarta-feira, 14, no momento que saía do prédio onde mora na rua Espírito Santo, no mesmo bairro que ele teria cometido o ataque. A polícia suspeita que, no momento do flagrante, Isac Silva da Conceição, 26 anos, saía para a realizar o novo ataque.

O suspeito tentou fugir em uma moto quando percebeu a presença das guarnições, mas foi alcançado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o veículo em que ele estava possivelmente era usado na fuga após os crimes.

Duas das vítimas registraram o Boletim de Ocorrência (BO). "Após a confecção do retrato falado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e coleta dos depoimentos pela Polícia Civil, ampliamos as ações na região e conseguimos prender o autor", explicou o comandante da 13ª CIPM, major Elbert Vinhático.

Isac foi levado para a 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), onde foi reconhecido por duas vítimas. A titular da unidade, a delegada Maria Selma, falou que apenas duas das seis vítimas registraram queixa. "É importante colocarmos no inquérito todas as transexuais agredidas", enfatizou. O agressor também será indiciado por tentativa de homicídio.

