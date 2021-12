Suspeito de agredir músico é preso e solto

A polícia identificou o suspeito de roubar o músico Márcio Cirne de Genário, conhecido como Marte Ventura, ocorrido na madrugada do último sábado, 9, no Rio Vermelho, em Salvador.

Wesley da Cruz Nascimento, de 23 anos, foi conduzido à 7ª Delegacia CP (Rio Vermelho) por estar com o celular da vítima. Outro homem, que estava com Wesley, também foi detido.

O delegado em exercício Antônio Fernando, da 7ª Delegacia CP (Rio Vermelho), informou à reportagem do A TARDE que os dois homens são do bairro Itinga, no município de Lauro de Freiras.

Ambos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos na noite da terça-feira, 12. "Também chamamos o Marte para ele fazer o reconhecimento dos suspeitos", disse.

Marte Ventura foi agredido no rosto (Foto: Reprodução)

Ainda segundo o delegado em exercício, Marte Ventura só reconheceu Wesley. "Ele fez o reconhecimento e o homem foi indiciado por roubo (do celular)", disse. Os dois foram liberados por não ter ocorrido flagrante. "Podemos pedir a prisão temporária do homem que estava com o celular", completou o delegado.

De acordo com Antônio Fernando, Wesley apresentava lesões no pescoço e na perna, corroborando as informações dadas pelo músico de que entrou em luta corporal com o suspeito.

A polícia vai continuar ouvindo pessoas que estavam no Rio Vermelho. O delegado revelou também que aguarda pela liberação das imagens das câmeras de segurança que estão instaladas na região.

Sem ligação

Um comunicado da Polícia Civil, enviado à imprensa, informa que não há elementos que liguem o suposto assalto sofrido pelo músico ao caso de Leonardo Moura.

A agressão a Marte Ventura ocorreu no mesmo dia em que foi agredido o produtor cultural Leonardo Moura, 30 anos, que morreu no Hospital Geral do Estado, na última segunda, 11.

Segundo parentes, ele saiu da boate San Sebastian, no Rio Vermelho, na madrugada do sábado com um amigo, que pegou um ônibus, e ele seguiu caminhando pela orla para tomar um táxi. Leonardo foi encontrado na praia do Rio Vermelho por um pescador, ferido após ter sido espancado.

