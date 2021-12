Suspeito de agredir idoso no Rio de Janeiro é preso em Salvador

O turista fluminense Thiago de Souza Carvalho foi preso em uma pousada no Rio Vermelho, em Salvador. Ele era procurado por ter agredido um idoso, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

A agressão aconteceu durante uma briga de trânsito e o idoso precisou por uma cirurgia para reconstrução de parte da face.

Thiago fugiu após o crime e foi localizado em uma pousada na rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho. O mandado de prisão foi cumprido por investigadores da 7ª Delegacia, no Rio Vermelho, e da 93º Delegacia, do Rio de Janeiro.

