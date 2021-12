Suspeito de agiotagem é preso no Engenho Velho da Federação

Ronaldo Nascimento Cerqueira foi preso nesta sexta-feira, 28, suspeito de cometer agiotagem - ameaça e extorsão por dívida - no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. O irmão dele, Tarcísio Nascimento Cerqueira, é investigado por se passar de policial e fazer parte do esquema.

Denunciados pelo Ministério Público (MP-BA), a investigação foi encaminhada à Polícia Civil (PC-BA), que levou a dupla para o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) na quarta, 26, para prestar esclarecimentos sobre as denúncias.

De acordo com a polícia, as vítimas contaram em depoimento que os suspeitos ameaçavam queimar parentes diante deles, caso não recebessem o pagamento, que chegava a ter a cobrança diária de 10% de juros sobre o que estava atrasado. O dinheiro seria emprestado a juros de 30%.

Em nota, o delegado Adailton Adan, responsável pelo caso, explicou que a prática era recorrente a todos os "clientes", moradores do bairro, base de operação dos irmãos. Ele ainda conta que os dois já haviam sido denunciados por uma dona de casa na 7ª Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho pelos mesmos crimes. A suposta vítima revelou, em depoimento, que no mês de dezembro fez um empréstimo de R$ 3 mil com os irmãos e, em seis meses, a dívida triplicou, chegando a R$ 10 mil.

Reincidência

Na época da acusação feita pela dona de casa, Ronaldo e Tarcísio foram intimados a comparecerem na 7ª DT e apenas assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), finalizando o caso. Porém, segundo a polícia, a dupla continuou ameaçando os devedores. A dona de casa procurou o MP que pediu providências à PC.

De acordo com as investigações da polícia, Tarcísio não é policial, sendo, na verdade, um segurança, já aposentado por invalidez. Além de ouvirem testemunhas que disseram que a prática de agiotagem se estendia a familiares dos irmãos e que muitos residentes do Engenho Velho, que se comprometeram com eles, decidiram se mudar do bairro, por medo das ameaças de morte e outras represálias.

O delegado Adailton Adan disse que pretende ainda ouvir outras testemunhas dos crimes supostamente praticados pela dupla, e que vai pedir à Justiça a prisão preventiva dos dois.

