Suspeito da morte de capitão PM diz que emprestou mochila

Um menor suspeito de participação no assassinato do capitão da Policia Militar, Anativo Manoel da Conceição Neto, prestou depoimento nesta quarta-feira, 22, na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

De acordo com a delegada titular da DAI, Claudenice Mayo, o jovem negou envolvimento com crime e afirmou que apenas emprestou a mochila para um amigo.

As investigações apontam que o adolescente suspeito de ter disparado contra o policial deixou a mochila na área do lava-jato, próximo ao local do crime, e fugiu. Dentro havia um caderno com nomes de várias pessoas, o que ajudou a polícia na investigação.

Entenda o caso - O PM Anativo Manoel da Conceição Neto, de 33 anos, foi morto numa tentativa de assalto na segunda-feira, 20. O crime aconteceu próximo a um lava jato que a vítima frequentava, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador.

Com ajuda de câmeras de segurança de lojas localizadas na área, e da mochila deixada perto do local do homicídio, a polícia chegou até a mãe do suspeito, que reconheceu seu filho nas imagens gravadas.

A vítima é ex-marido da cantora de arrocha Nara Costa. O casal se separou a cerca de 2 meses e tem uma filha de 4 anos.

