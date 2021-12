Suspeito confessa que matou PM ao confundi-lo com ladrão

Ao se apresentar no Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, na madrugada da sexta-feira, 21, o maqueiro Alexandre dos Santos Silva, 29 anos, o Xande, confessou que matou o soldado da Polícia Militar Daniel Santana Alcântara, 38, na noite do dia 18 deste mês, no São Gonçalo do Retiro, após confundi-lo com um ladrão.

Esta versão foi publicada pelo A TARDE na edição do dia 20, após a reportagem analisar um áudio divulgado via aplicativo WhatsApp que circulou entre os moradores do bairro. O PM foi baleado nas nádegas com a própria arma, um revólver calibre 38, na Rua Direta do São Gonçalo, minutos depois de colidir seu veículo em dois carros que estavam estacionados no local. Ele entrou na rua sem saída por engano, quando procurava uma oficina para trocar o pneu do carro, que havia furado.

“O carro desceu a ladeira desgovernado e bateu em outros carros. Quando ele saiu para conversar, Xande pegou a arma que estava na cintura dele e atirou”, contou o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e responsável pela força-tarefa que apura mortes de policiais.

Conforme Carneiro, o soldado não teve chance de defesa e foi atingido enquanto corria. Ele foi levado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula e morreu na madrugada do dia 19. Daniel era lotado no 18º BPM (Centro Histórico) e deixou dois filhos pequenos.

Arrependido

Cabisbaixo e sem pronunciar uma só palavra, Xande foi apresentado à imprensa na tarde desta segunda-feira, 24, no DHPP. Segundo o delegado, durante o interrogatório, o maqueiro demonstrou arrependimento e chorou. Ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária que estava em aberto.

Pela manhã, Xande levou os policiais até um terreno baldio, próximo à casa dele, no São Gonçalo do Retiro, e mostrou onde o revólver de Daniel estava enterrado. Daniel é o 18º PM morto somente este ano em Salvador e Região Metropolitana. Dois policiais civis também foram mortos em 2016.

adblock ativo