Suspeito com sete passagens na polícia é preso e comparsa foge

Foi preso na tarde desta segunda-feira, 15, um suspeito que já possui sete passagens pela polícia. As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira, 16, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Identificado como Alan Barbosa Souza, 23 anos, o homem junto com um comparsa possuíam como objetivo praticar assaltos na região da avenida Paralela, o outro suspeito conseguiu fugir.

Militares do Esquadrão Águia realizavam patrulha pela via e decidiram abordar um automóvel modelo Celta, placa NTT 1622. Os ocupantes do veículo não obedeceram e passaram a ser perseguidos pelos policiais. O carro foi cercado próximo ao posto Petrobras que fica localizado nas imediações da entrada do Doron.

Dentro do veículo foram encontrados um revólver calibre 38 e munições. Alan foi detido e seu parceiro conseguiu fugir e correu por um matagal. O suspeito segue foragido e polícia está em busca do mesmo. Ainda segundo a SSP-BA, Alan admitiu através de um depoimento preliminar a pretensão de cometer assaltos na avenida.

Alan, o automóvel que não possui restrição de roubo e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Materiais foram encontrados no interior do veículo

adblock ativo