Suspeito cai em canal na avenida ACM depois de assaltar ônibus

Durante um assalto em um ônibus da linha Mussurunga - Barra II, na noite de terça-feira, 26, Helenilton Bonfim Correia, de 25 anos, e o comparsa roubaram, pelo menos, três celulares. Tudo corria bem para a dupla, até que os aparelhos caíram fora do veículo e Helenilton desceu para pegar, mas se desequilibrou e caiu em um canal, na Avenida ACM, onde passou cerca de sete horas machucado.

Ele foi encontrado com fraturas por policiais da 35ª CIPM (Iguatemi) por volta das 2h da manhã desta quarta, 27, e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), após ser resgatado por uma equipe do Salvar.

Aos policiais do posto da Polícia Civil do HGE, Helenilton disse que entrou no ônibus em companhia de um comparsa que estava armado com uma faca e anunciou o assalto. Ele afirmou ainda que se desequilibrou e caiu no canal, localizado em frente ao Edifício Mundo Plaza, após o motorista do coletivo fechar a porta.

Gemidos na madrugada

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender uma ocorrência de roubo a passageiros de um coletivo por volta das 19h, mas nenhum suspeito foi localizado durante as buscas realizadas por guarnições da 35ª CIPM e da Operação Gêmeos.

Por volta das 2h, a PM foi acionada novamente com a informação de que gemidos eram ouvidos nas proximidades do canal. Dessa vez, Helenilton foi localizado. Ele portava uma faca e disse aos policiais que os pertences das vítimas caíram na água.

