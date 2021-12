Suspeito baleado em assalto a ônibus já foi preso cinco vezes

Leandro Lima Freitas, de 23 anos, baleado por um passageiro que reagiu a um assalto a ônibus na manhã desta quinta-feira, 11, no bairro do Comércio, em Salvador, já tinha sido preso sete vezes, sendo cinco delas por assalto a ônibus. Além de Leandro, um garoto de 12 anos e um adulto participaram do assalto ao coletivo que fazia a Linha Vista Alegre x Estação da Lapa.

Testemunhas contaram que o trio entrou no veículo na altura da praça Marechal Deodoro. Eles estavam armados com facões. O menino foi o responsável por pegar o dinheiro que estava com o cobrador. Depois, os criminosos foram roubar os passageiros. No entanto, os assaltantes foram surpreendidos por um passageiro armado.

Além de Leandro que foi atingido dentro do ônibus, testemunhas contaram que o outro bandido foi baleado já do lado de fora do veículo. Ele correu em direção a uma localidade conhecida como "Moinho". O menino de 12 anos fugiu pela janela e levou o dinheiro do coletivo.

Leandro foi socorrido no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). O estado de saúde dele não foi divulgado. Policiais militares fizeram ronda na região, mas até a publicação desta reportagem, nenhum outro criminoso havia sido preso.

“Estamos com as equipes nas ruas, colhendo informações com pessoas que trabalham na região. Leandro é um bandido perigoso, agressivo, com cinco passagens pelo Gerrc. Com certeza, esse grupo praticou outros roubos em Salvador e existe uma grande chance dos outros envolvidos terem também registro nas unidades policiais”, comentou o coordenador do Gerrc, Nélis Araújo, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O delegado solicitou que vítimas de outros roubos que identificarem Leandro como autor, devem comparecer ao Gerrc, no Complexo da Baixa do Fiscal.

*Estagiário sob a supervisão da editora-cordenadora Iloma Sales

