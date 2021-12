Suspeito baleado após assalto morre a caminho do HGE

Um homem ainda não identificado que trocou tiros com a polícia após assalto no campus da Ufba, no bairro de Ondina, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 26, morreu antes de chegar no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação foi confirmada pelo posto policial da unidade hospitalar.

De acordo com a 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ondina), três homens armados entraram na instituição pela portaria 1, que fica em frente ao banco Itaú, na avenida Adhemar de Barros. A ação teria causado pânico entre os estudantes e professores que estavam próximo ao Restaurante Universitário, mas ninguém ficou ferido.

Em nota, a PM disse que uma guarnição descaracterizada do Setor de Missão Especial (SME) da Rondesp Atlântico passava pela Avenida Garibaldi por volta das 9h, quando percebeu que havia três homens em atitude suspeita abordando alunos da Ufba, nas proximidades do monumento Clériston Andrade. Devido à aproximação dos PMs, os homens reagiram e atiraram contra a equipe.

Os policiais revidaram, um suspeito foi baleado, outro foi preso e um fugiu. Ainda segundo a polícia, foram encontrados com o homem detido dois celulares, uma aliança e um revólver calibre 32, com algumas munições deflagradas.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios Atlântico.

Ufba

A assessoria da Ufba informou que a Coordenação de Segurança da instituição realiza apuração sobre a ocorrência, mas afirmou que não houve ação da policia militar dentro da instituição.

As primeiras informações davam conta de que cinco homens, que não eram estudantes, entraram na instituição e tiveram um desentendimento. Com a confusão, um dos vigilantes da universidade tentou fazer a abordagem, mas eles teriam sacado as armas e fugido em seguida.

Ainda de acordo com a Ufba, as imagens das câmeras de segurança serão usadas para auxiliar na identificação.

