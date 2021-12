Suspeito atira em major da PM e foge com arma no IAPI

Um major da Polícia Militar foi baleado em uma tentativa de assalto no IAPI, na tarde deste domingo, 28. Conhecido como Jessé, o oficial foi surpreendido por um homem quando estava saindo de sua residência, na rua Annibal Vianna Sampaio. De acordo com uma testemunha, de prenome João, o suspeito teria tentando assaltar um salão de beleza, vizinho à residência da vítima, mas, desconfiada, a proprietária do estabelecimento informou que o espaço estava fechado. Em seguida, o assaltante foi em direção ao policial. “Ele viu o major saindo de casa e foi em direção dele. Pediu pra levantar a camisa, ao perceber que ele estava armado, efetuou os disparos”, relatou um vizinho da vítima. Um disparo atingiu o policial no ombro e outro de raspão na cabeça.

Policias do 37ª CIPM (Liberdade) compareceram ao local. Segundo a PM, o suspeito subtraiu a pistola calibre 40 do policial. O DHPP investiga a autoria e motivação do crime. A polícia está em busca de câmeras que possam ajudar na identificação do suspeito. Jessé foi socorrido por um morador para o Hospital Português, na Barra, e passa bem.

De acordo com um dos familiares, o major, mesmo ferido, ainda teria lutado com o assaltante e, após a luta, o suspeito teria tentando atirar três vezes, mas a arma falhou. “Depois da luta, o rapaz ficou de frente com ele apontando a arma em direção ao seu peito, foi quando o major começou a repreendê-lo: 'está repreendido, está repreendido'. Ele falou isso três vezes. E três vezes também foram as vezes que a arma negou fogo. Foi o que o major me contou”, relatou Deivid, parente da vítima. Em seguida, o suspeito fugiu do local em um veículo modelo Corsa, com outros dois comparsas, conforme relatou outra vizinha, que preferiu não se identificar.

adblock ativo