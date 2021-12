Suspeito armou emboscada para matar parceiro na Av. Gal Costa, diz polícia

Tiago Alves Duarte, de 27 anos, o Panda, foi assassinado na manhã de quarta-feira, 23, dentro do Chevrolet Classic dirigido pelo colega Tarcísio Silva Santos, o Tiso, 28, quando o veículo passava pela Avenida Gal Costa.

O motorista contou, inicialmente, que Tiago lhe pediu uma carona e poucos metros depois uma dupla em uma moto encostou ao lado do carro e realizou os disparos contra a vítima.

No entanto, o delegado José Mário Mota, da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), diz que a história é diferente. Conforme o delegado, Tiago, o qual tinha passagens por roubo a carros, foi chamado por Tarcísio para praticar assaltos. Mas tudo não passava de uma emboscada, previamente acertada.

“Vítima e autor atuavam na mesma quadrilha, mas estamos investigando a motivação do crime, pois já sabemos que o papel de Tiso era levar Panda até o local, onde dois homens, um deles já identificado, o matariam”, explicou o delegado.

Tarcísio foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e está preso, já os demais autores estão sendo procurados pelo DHPP.

Versão inicial

O segurança Claudinei Caneta, irmão de Tarcísio, contou na quarta à equipe de reportagem que o parente teve sorte de não ser atingido.

“Ele conseguiu correr até a região do Hospital São Rafael. De lá, me ligou desesperado, dizendo que tinha acabado de sair de casa, em Sussuarana, e acontecido isso. Disse que estava indo para o trabalho no momento em que Tiago acenou pedindo carona. Quando ele parou, por causa de um engarrafamento, chegaram dois caras em uma moto e atiraram no rapaz”, relatou o segurança na cena do crime.

Ele ainda disse que Tarcísio “não tem envolvimento com nada de errado”, pois trabalha em uma empresa de dedetização da família.

