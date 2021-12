Suspeitas de estelionato agiam em site de vendas, revela delegada da 14ª DT

Duas mulheres foram apresentadas na sede da Polícia Civil, na Piedade, na manhã desta terça-feira, 24, suspeitas de aplicar golpes em um site de vendas. A dupla foi presa em um shopping de Salvador, por volta das 16h, nesta segunda-feira, 23.

No flagrante, Rosemeire Cruz Casaes, 49 anos, estava fechando um "contrato" com uma vítima, um homem de aproximadamente 30 anos. De acordo com Cármen Dolores, titular da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), Rosemeire e Suiane dos Santos Casaes, 25, faziam anúncios através de uma plataforma de compra e venda, e mantinha contato com as vítimas através do WhatsApp.

As suspeitas anunciavam a venda de imóveis e quando a vítima demonstrava interesse em adquirir, elas pediam um determinado valor em espécie para "assegurar" o imóvel. Normalmente os anúncios eram destinados ao bairro da Barra.

Uma terceira pessoa está sendo investigada por participar do grupo e seu nome não será divulgado no momento. Segundo a delegada, essa pessoa pode ser a mentora dos crimes.

