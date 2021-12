Suspeita de tráfico de drogas é detida em mototáxi

Uma mulher foi detida neste domingo, 6, após ser flagrada com drogas escondidas em mochilas enquanto estava na garupa de um mototáxi no bairro da Saúde, em Salvador.

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), divulgadas nesta segunda-feira, 7, Laise Cristina Lacerda Silva, 27 anos, teria confessado que a droga seria repassada a comparsas na Fazenda Grande do Retiro. Ela ainda relatou aos políciais que após a prisão do marido ela pegou afinidade com outros detentos e adquiriu o hábito de fazer entregas de entorpecentes a outras pessoas.

Com Laise foram apreendidos setes tabeles de maconha.

