Suspeita de tráfico de drogas é baleada no Acupe de Brotas

Mayara Almeida Gomes, 26 anos, foi baleada na madrugada deste sábado,13, no Acupe de Brotas, em Salvador. Ela já havia sido presa em outubro de 2017, após a polícia achar drogas escondidas dentro de um urso de pelúcia do filho dela, também no Acupe. Além de Mayara, mais duas pessoas não identificadas também foram atingidas.

Testemunhas informaram à polícia que as vítimas foram socorridas por populares para o próprio Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Guarnições da 26ª CIPM realizam buscas no bairro mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Drogas no urso

Mayara Almeida foi presa no dia 5 de outubro de 2017, depois de esconder uma grande quantidade de drogas no ursinho de pelúcia do filho de três meses de idade. O brinquedo foi encontrado no berço da criança, dentro da casa dela no Acupe de Brotas.

A polícia encontrou dez pinos de cocaína, 52 pedras de crack e 63 trouxinhas de maconha no urso. A suspeita foi autuada em flagrante por tráfico e encaminhada para o Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), na avenida ACM.

Mayara Almeida foi presa em 2017 com drogas escondidas em um urso de pelúcia (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

