Suspeita de roubar lanchonete foi presa quando tentava fugir

A suspeita de participar de um assalto na lanchonete Coxinha do Gago, Tatiana Farias Santos, a "Minie", foi presa quando tentava fugir da polícia. A delegada Maria Selma, responsável pelo caso, explicou nesta quarta-feira, 10, que Tatiana morava no Pau Miúdo com a mãe, mas mudou para um imóvel no Nordeste de Amaralina após a repercussão de imagens do assalto no WhatsApp.

De acordo com a polícia, a mãe de Tatiana teria alertado a filha que ela estava sendo procurada após ver foto de Tatiana relacionada a assaltos.

Tatiana foi presa nesta terça, 9, quando chegava no novo endereço. Ela assumiu o crime, conforme a delegada, mas negou a participação em outros delitos. Contudo, a suspeita foi reconhecida por vítimas de um roubo a uma pizzaria no Caminho das Árvores, em julho deste ano.

O grupo teria procurado a polícia após ver as imagens do assalto na Coxinha do Gago. Uma das vítimas, inclusive, disse que o relógio usado por Luan Bonfim Lima, o "Tim Maia", durante o roubo a lanchonete era seu. De acordo com ele, o acessório foi roubado durante a ação na pizzaria.

Luan continua foragido. Em depoimento, Tatiana disse que não o conhece. Ele também teve a prisão decretada.

Nenhum objeto e dinheiro roubado foi encontrado com Tatiana. Ela vai prestar depoimento novamente na tarde desta quarta.

Quem tiver informações sobre "Tim Maia" (ver foto abaixo) pode ajudar a polícia entrando em contato com a 16ª DT (Pituba), pelo número 3116-3114 ou pelo Disque Denúncia (71) 3235-0000.

adblock ativo