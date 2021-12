Suspeita de ordenar morte de mãe é presa na Calçada

Uma mulher foi presa na noite desta sexta-feira, 9, suspeita de ser mentora do crime que envolve a morte da própria mãe, Zenilda Coutinho de Souza, de 78 anos. Sidinei Santos Coutinho, de 25 anos, marido da suspeita foi preso horas antes, como autor do homicídio.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Vanilda Coutinho de Souza de Oliveira, de 49 anos, foi localizada por equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da 2ª Delegacia de Homicídios - Central (DH/Central), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ela estava em um imóvel, localizado na praia do Canta Galo, na rua Barão de Cotejipe, no bairro da Calçada. Com ela foi encontrada uma mochila com peças de roupa.

O coordenador da 2ª (DH/Central), delegado Guilherme Machado, informou que em depoimento Vanilda afirmou que fazia sugestões sobre a morte da mãe. Segundo o depoimento, ela alegava que todos "ficariam livres" se Zenilda fosse morda por um motociclista em uma suposta saidinha bancária.

Embora tenha confessado a sugestão da morte de sua mãe, Vanilza informou aos militares que se arrependeu e que as sugestões surgiam em momentos de raiva. Ela negou ter planejado a forma como o crime aconteceu.

Em relação aos materiais da idosa que foram roubados, Vanilza informou que viu Sidinei comprar um relógio usando o valor obtido com empréstimo contratado via cartão de Zenilda, porém não sabia que a idosa já estava morta. Vanilda foi autuada por homicídio e está presa à disposição da Justiça.

