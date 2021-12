Suspeita de matar irmão a facadas se defende: "fatalidade"

"Ela não tinha a intenção de matá-lo, apenas reagiu. Foi uma fatalidade", argumentou o advogado Ivan Santos, ao defender sua cliente, a dona de casa Sirleir Lima de Souza.

Ela é suspeita de matar a facadas o irmão, Edmar Lima de Souza, 45 anos, na noite do domingo, 17, em Praia Grande, subúrbio, durante uma discussão. O fato ocorreu, por volta das 21h30, na casa de Edmar, na Rua Ademir Peixoto.

Sirleir foi conduziada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na tarde desta segunda-feira, 18, após ser detida por investigadores da 5ª Delegacia Territorial (Periperi), na residência de uma das filhas, em Coutos. "Recebemos uma denúncia e fomos lá. Ela assumiu que matou o irmão após ele a expulsar de seu bar e a empurrar", revelou o delegado Nilton Borba, titular da 5ª DT.

O advogado negou a informação do delegado e disse que sua cliente se apresentou espontaneamente. "Ela queria se apresentar, mas ficou com medo e pediu para a filha ir na Delegacia de Periperi e pedir aos policiais para irem buscá-la", contou o defensor.

O delegado afirmou que desavenças entre os irmãos eram constantes e que Sirleir já havia sido detida por envolvimento em outra briga. Ele não soube precisar quando a dona de casa foi presa. "Eles tinham um histórico de brigas, brigavam entre sim", reafirmou Nilton Borba. Até as 21h, Sirleir continuava no DHPP (Pituba) sendo ouvida pela delegada Dilma Maria França, da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos.

De acordo com Borba, horas antes do crime, Sirleir, a vítima e outros parentes participaram de uma festa em comemoração ao aniversário de um sobrinho. "Eles passaram o dia bebendo, depois voltaram para casa. Ela disse que foi falar com a mãe e ele não deixou", completou o titular.

