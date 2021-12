Suspeita de focos de dengue e chikungunya preocupa moradores

A presença de possíveis focos de dengue e chikungunya em reservatórios abertos, terrenos baldios e casarões abandonados tem preocupado moradores do bairro do Santo Antônio, Centro Antigo da capital.



Um dos pontos críticos está na rua Direita do Santo Antônio, próximo à igreja do Boqueirão. Uma das caixas d'água instaladas do edifício Gonzales é apontada por moradores como principal foco de larvas.



Moradora do local há 20 anos, a fotógrafa Lúcia Correia Lima conta que regularmente se depara com larvas de insetos ao utilizar a água do reservatório de uma moradora que está viajando há cerca de um mês.



Para tentar evitar uma possível infestação, ela e outros vizinhos contataram as secretarias da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e do Município (SMS) e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da prefeitura, mas não obtiveram resposta.



"Cheguei a ligar 11 vezes em um só dia e não consegui sequer agendar uma visita. Fiz contato, também, com a ouvidoria da prefeitura. A atendente anotou o meu contato e ficou de retornar. Mas, até então, não recebi ligação do órgão", afirmou.



Ainda segundo a moradora, uma de suas vizinhas foi diagnosticada com dengue há cerca de 15 dias. Contatado por A TARDE, o supervisor-geral de combate à dengue do distrito sanitário do Centro Histórico, Alex Santos, informou que a SMS não havia sido notificada sobre o problema.



Segundo ele, na próxima segunda-feira, 6, uma equipe do CCZ irá coletar amostras da água no local e analisar medidas para evitar um surto.



De acordo como Boletim Epidemiológico Dinâmico da Dengue, até fevereiro foram registrados 12.795 casos suspeitos no estado. Desse total, 2.160 foram confirmados. No mesmo período em 2014, quando ocorreram 5.404 notificações, houve um aumento de 136,77% nos casos da doença.

adblock ativo