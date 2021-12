Suspeita de bomba fecha SAC do Shopping Barra

Uma suspeita de bomba fechou o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra por volta das 12h desta segunda-feira, 13. O grupo antibomba da Polícia Federal já está no local e com a ajuda de um robô faz a inspeção em uma mochila que teria sido deixada no local.

De acordo com a Polícia Federal (PF), que fez o isolamento da área, uma mochila foi deixada dentro de uma lata de lixo próximo ao posto de atendimento da PF. Um homem teria saído correndo após deixar o objeto no local.

Por conta da suspeita, a área foi evacuada e as portas fechadas. Funcionários e usuários do serviço foram retirados e aguardam do lado de fora do local. Segundo a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb), responsável pelo serviço, o pedido partiu da própria PF.

O shopping continua funcionando normalmente, apenas uma porta da loja Casas Bahia que fica ao lado do SAC foi fechada para ajudar no isolamento da área.

Segundo a assessoria do shopping, o SAC só voltará a funcionar nesta terça-feira, 14.

