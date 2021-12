Suspeita de bomba em SAC provoca operação no Shopping Barra

A suspeita de que uma bomba havia sido deixada no posto da Polícia Federal (PF) no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra, em Salvador, causou tensão nesta segunda-feira, 13, no centro comercial.

Agentes fizeram varredura de mais de duas horas, até identificar que o conteúdo deixado não era explosivo. Só papéis foram encontrados.

Segundo relatos de funcionários e transeuntes, um homem deixou uma pochete em uma lata de lixo e saiu correndo, aparentemente transtornado, por volta das 12h30.

Suspeitando de que o objeto poderia ser uma bomba, agentes da PF, que trabalham no SAC emitindo passaportes, acionaram o esquadrão antibombas da corporação.

Robôs foram utilizados pela polícia para analisar o material suspeito. Depois de detectar pouca possibilidade de explosão, a PF fez um procedimento de desmonte do material, separando o conteúdo do recipiente.

O relógio já marcava 14h45 quando o material foi retirado do SAC por agentes da Polícia Federal e encaminhado para perícia no órgão.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal, barulhos semelhantes a explosões, ouvidos durante a ação dos agentes do órgão, foram causados pelos equipamentos utilizados.

Ainda conforme relatos de testemunhas, apesar da suspeita e do número de curiosos na frente do posto, não houve pânico. As imediações do SAC foram a evacuadas.

"Eu estava chegando e pediram que eu saísse", contou Lilian Homem de Oliveira, que buscava atendimento no local. "Nem sabia o porquê da evacuação, só soube [da suspeita] depois, já aqui fora".

Investigação

De acordo com o órgão, o chefe da Delegacia de Combate a Crimes contra o Patrimônio, Orlando Azevedo Junior, está cuidando do caso desde quando a suspeita de explosão foi levantada.

As imagens do circuito interno de segurança já foram solicitadas à administração do SAC, mas ainda não tinham sido enviadas até o início da noite desta segunda.

Por conta das suspeitas, o funcionamento do SAC foi suspenso. O serviço deve retornar à normalidade hoje, às 8h. Segundo a assessoria da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), que administra os SACs, serviços não atendidos ontem devem ser remarcados presencialmente a partir de hoje.

