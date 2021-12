Suspeita de bomba deixa aeroporto de Salvador em alerta

Uma suspeita de bomba no Aeroporto Internacional de Salvador deixou passageiros e funcionários em alerta na noite desta quinta-feira, 22. Devido à ameaça, por volta das 21h30, o desembarque de alguns usuários que retornavam de um voo pela companhia Air Europe acabou atrasando em 40 minutos.

Por meio de nota, a Vinci Airports, empresa que administra o terminal, informou que a suspeita de artefato explosivo aconteceu durante a inspeção de rotina da bagagem dos passageiros e que, obedecendo a protocolos de segurança, o pertence contendo o objeto foi retirado e levado para um local que não oferecesse risco aos demais usuários.

Ainda de acordo com a Vinci, após avaliação, foi identificado que o objeto não oferecia risco. A administração do terminal informou também que está trabalhando com as autoridades para esclarecer o ocorrido (confira nota na íntegra abaixo).

Perto de pousar

Em contato com o Portal A TARDE, um dos passageiros disse que perto de pousar notou uma movimentação intensa na pista de decolagem, com bombeiros e policiais. A suspeita de que haveria um explosivo no aeroporto foi informada por comissários de bordo à tripulação, que pediram para todos permanecerem em seus assentos.

Ainda segundo o passageiro, não houve pânico na aeronave, mas as pessoas demonstraram bastante impaciência por causa da duração longa do voo, que possuía conexões internacionais. O fato chegou a ser relatado em suas redes sociais.

Passageira demonstrou impaciência com o atraso provocado pela suspeita de bomba

Outro passageiro lamentou não poder chegar até o avião

