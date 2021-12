Suspeita de atrair estudante para morte é apresentada

Presa na noite de domingo, 14, sob a suspeita de envolvimento na morte do estudante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Itamar Ferreira, Scarleth Lira Maia Gomes, de 18 anos, foi apresentada à imprensa na manhã desta segunda-feira, 15, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A suspeita manteve-se calada durante toda a apresentação. Scarlet é suspeita de ter atraído a vítima para o local do roubo e do homicídio.

Um adolescente de 17 anos já tinha sido apreendido e Ricardo Hohlennerger dos Santos preso por envolvimento no crime. A polícia busca um homem conhecido como Índio, que também teria participação no crime. Os quatro são moradores de rua.

O corpo de Itamar foi encontrado neste sábado, 13, dentro de uma das fontes da praça do Campo Grande. A polícia trabalha com a hipótese que Itamar foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), já que ele carregava uma mochila com tablet, celular e outros pertences, que não foram encontrados.

Itamar estava acompanhado de um homem quando os dois foram abordados pelos moradores de rua e espancados. Em seguida, eles foram jogados na fonte. De acordo com a polícia, ao perceber que Itamar estava acordando, o adolescente teria jogado uma pedra na cabeça do estudante.

O corpo do universitário foi enterrado neste domingo. O jovem estava com formatura prevista para setembro deste ano.

adblock ativo