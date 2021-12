Suspeita de assaltar loja de celulares em Vista Alegre é presa

Foi presa na tarde desta terça-feira, 28, Graziela da Hora Conceição, suspeita de assaltar uma loja que comercializa aparelhos celulares no bairro de Vista Alegre. Ela foi detida no bairro do Pau Miúdo.

Graziela era procurada desde esta segunda, quando foi flagrada pela câmera de segurança do estabelecimento. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os agentes foram até a localidade conhecida como Coreia para verificar denúncias de que a suspeita de 22 anos estaria escondida na região.

Eles reconheceram a suspeita a partir das imagens registradas pelas câmeras da loja. No momento do crime, a mulher chega ao local em um carro branco, acompanhada de um homem, que aguarda a ação dentro do veículo.

Com ela, foram encontrados celulares e outros objetos roubados. O caso foi registrado na 2ª delegacia, na Liberdade.

A polícia busca identificar o comparsa de Graziela, que também aparece no vídeo dirigindo um veículo branco utilizado pela dupla no momento do crime.

