Suspeita de arrastão causa pânico em faculdade na Paralela

A suspeita de um arrastão causou pânico entre os estudantes do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), na avenida Paralela, na noite de quinta-feira, 19.

A informação de arrastão, no entanto, não foi confirmada pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Segundo o órgão, que registrou a ocorrência, uma discussão interna entre os alunos teria causado o desespero dos demais.

A assessoria de comunicação do Centro Universitário, por sua vez, negou que tivesse ocorrido qualquer situação dentro do campus e informou que a instituição investiga de onde teria partido o boato.

Apesar disso, a assessoria informou que existe a possibilidade de um arrastão ter acontecido no ponto de ônibus em frente à faculdade. E que, por conta da ação, as pessoas, assustadas, teriam entrado no prédio para se protegerem.

