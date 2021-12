Surto de caxumba afeta 20 estudantes de faculdade, diz Sesab

Ao menos 20 estudantes do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), do campus da avenida Paralela, em Salvador, foram infectados pelo vírus da caxumba. Os dados foram anunciados nesta terça-feira, 28, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Esse número foi registrado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), que foi notificado na tarde de segunda, 27, sobre os casos da doença ocorridos em uma turma do 5° semestre do curso de enfermagem. As ocorrências foram classificadas pela Sesab como surto, por se tratar de uma epidemia localizada.

De acordo com a secretaria, este ano, já são 1.237 casos de caxumba notificados na Bahia. Em 2016, foram 3.821. No segundo semestre do ano passado, a pasta divulgou um balanço que indicou um aumento de quase 2.500% da doença na capital.

À época, foram registrados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) 596 casos de caxumba na Bahia, sendo 540 somente em Salvador, entre eles surto em três unidades de empresa de telemarketing, em 11 escolas, em uma república de estudante e mais outra em um hospital.

Vacina triviral

Os estudantes da Unijorge foram contaminados pelo vírus da caxumba na última semana. O surto teve início na turma do 5° semestre do curso de enfermagem, do turno da manhã. No entanto, alunos de outros cursos e períodos também apresentaram os sintomas.

Preocupados com a quantidade de infectados, eles pediram o cancelamento das atividades no campus da avenida Paralela, até que alguma medida fosse tomada pela Unijorge. Mas a instituição informou, por meio de nota, que apenas as pessoas em tratamento devem ficar afastadas de suas atividades, conforme orientação do Centers for Disease Control and Preventio (CDC), agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, e pelo Ministério da Saúde, que teriam descartado a necessidade de evacuação do local.

Para prevenir e evitar que o número de casos de caxumba aumente, a Unijorge promoverá nesta quinta, 30, a vacinação da tríplice viral no campus Paralela para alunos das turmas que foram afetadas. Poderão ser imunizados todos os que não estiverem com a vacinação em dia, ou necessitarem de dose de reforço.

A doença

Mais conhecida como 'papeira', a caxumba é uma doença provocada por um vírus da família paramyxovirus, que provoca inflamação nas glândulas responsáveis pela produção de saliva. Os principais sintomas são: inchaço e dor nas laterais do pescoço, logo abaixo do maxilar.

A caxumba pode gerar complicações graves, como meningite viral – uma forma mais grave da infecção que atinge as membranas que envolvem o encéfalo.

Também é possível desenvolver orquite, que é a inflamação dos testículos, e a ooforite, inflamação dos ovários. A doença também pode contribuir para a surdez, embora seja um caso raro.

Questionado sobre o porquê da facilidade na proliferação do vírus, o infectologista Fábio Amorim alegou a negligência das pessoas que não dão importância à vacinação. "O não cumprimento do calendário do cartão vacinal é o principal fator para o surto. Quando fazemos buscas no sistema, encontramos um alto número de jovens que não se vacinam".

Além da falta de vacinação, a instabilidade do clima também leva ao aumento de infecções e de doenças como a caxumba. Por isso, é preciso lembrar das datas para vacinação e sempre procurar postos de saúde, segundo o médico.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales.

adblock ativo