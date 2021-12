Suposto traficante é morto e sobrinha é baleada

Leandro de Jesus dos Santos, 28 anos, o Lama, foi executado com nove tiros dentro de casa, por volta das 23h30 da quinta-feira, 8, na Rua Turiema, no Caminho de Areia, na localidade da Pompeia. Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, os criminosos chegaram à residência, chamaram por ele e, ao serem atendidos, atiraram.

Além de Lama, a sobrinha dele, uma menina de 11 anos, foi baleada em uma das pernas e levada ao Hospital do Subúrbio (HS), onde, até ontem à noite, permanecia internada em estado estável. Conforme a Polícia Civil, Lama era traficante de drogas da região do Boiadeiro, em Plataforma, e estava morando no Caminho de Areia há alguns meses.

A reportagem esteve à tarde na Rua Turiema, mas os moradores evitaram falar sobre o crime. "Foi aí na segunda casa, aí na casa amarela. Não vi nada, não. Conhecia ele só de vista", disse um homem, com um olhar assustado.

"Ele teria ido para lá (Caminho de Areia) para fortalecer a Katiara e fazer frente a Ednelson. Eles estão brigando pela Santa Luzia [no Lobato] e São Bartolomeu ", revelou o delegado Nilton Borba, titular da 5ª DT (Periperi). Ele não soube informar se Ednelson foi o mandante do crime.

A assessoria da Polícia Civil também não confirmou essa suspeita e disse que autoria e motivação são investigadas pelo delegado Reinaldo Mangabeira, titular da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (DH/ BTS). Lama tinha passagem por roubo a ônibus.

adblock ativo