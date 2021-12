Suposto toque de recolher fecha comércio e escolas em Brotas

O dia amanheceu em clima de tensão com moradores assustados em um dos bairros mais populosos de Salvador, o Engenho Velho de Brotas, nesta segunda-feira, 8. Um boato sobre um suposto toque de recolher fez com que as ruas ficassem vazias, além de comerciantes terem fechado seus estabelecimentos desde o início da manhã. As escolas cancelaram as aulas.

Apesar da repercussão, o caso foi negado pela polícia. De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma equipe foi enviada ao local para averiguar o caso, que foi desmentido.

O boato surgiu após o bairro passar por um período de constantes assaltos e atos de violência, como o casal assassinado na noite do último domingo, 7, na Rua Reis Príncipe, mais conhecida como Ladeira do Saputi e as lojas arrombadas e roubadas na última terça-feira, 2.

Até a tarde desta segunda-feira, 8, o comércio e escolas permanecem fechados e os moradores continuam resguardados em suas casas com medo, mesmo depois de a polícia afirmar que tudo não passou de um boato no bairro.

