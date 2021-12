Suposto toque de recolher causa pânico em Cosme de Farias

Um suposto toque de recolher gera pânico e complica a vida de moradores de Cosme de Farias, em Salvador, desde esta terça-feira, 5. De acordo com testemunhas, na última noite, cerca de 20 homens armados invadiram o bairro pela Ladeira da Coreia e decretaram toque de recolher nas localidades do Alto do Cruzeiro e Baixa do Tubo, onde ocorreu um tiroteio entre facções. Não há informações sobre feridos.

O grupo estava armado com revólveres calibres 12 e 38 e submetralhadoras. O motivo da invasão seria a "guerra" entre facções. O bando invasor seria da quadrilha Bonde do Maluco (BDM), enquanto os criminosos da região são da facção Comando da Paz (CP), segundo moradores.

"Às 19h de ontem (terça, 5) ninguém saía de casa. Até as igrejas fecharam as portas por ordem (dos criminosos). A academia botou todo mundo para fora. Houve corre-corre quando começou os tiros", relatou uma pessoa que reside na localidade e que, por medo, prefere não revelar o nome.

No início da manhã desta quarta, o clima de insegurança ainda tomava conta do bairro, ainda de acordo com os moradores. Logo depois, o comércio abriu as portas. Viaturas da Polícia Militar estão na região e fazem buscas pelos suspeitos. Por meio da assessoria de comunicação, a Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado desde a noite de terça no bairro, após denúncias de troca de tiros no local.

"A 58ª CIPM, responsável pelo policiamento na área, conta com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico e Operação Apolo. Além de abordagens preventivas e radiopatrulhamento diuturnamente, a unidade dispõe de Bases Móveis instaladas no final de linha do bairro e policiamento a pé em toda região", informou a PM, por meio de comunicado.

A PM solicita que a comunidade denuncie, caso perceba a presença de suspeitos ou ações suspeitas, por meio do telefone 190 ou disque denúncia 3235-0000. O anonimato do denunciante é garantido.

