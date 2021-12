Suposta queda de aeronave no Rio Vermelho é descartada pela Marinha

Uma suposta queda de aeronave na orla do Rio Vermelho, em Salvador, chamou a atenção de moradores na madrugada desta quarta-feira, 20, por volta das 3h. Segundo testemunhas, houve um impacto no mar, a cerca de 2 km do continente, seguido por uma luz.

De acordo com a Marinha do Brasil, o fato foi comunicado à Capitania dos Portos da Bahia por volta das 4h. Uma equipe de Inspeção Naval foi enviada ao local, assim como uma embarcação de patrulha do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (Salvamar Leste) foi acionada para verificar a situação. Entretanto, até o momento, não foram encontrados vestígios do acidente.

O grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar também não avistou indícios da aeronave. Segundo a Força Aérea Brasileira, também não houve registro de emergências na área de Salvador, nem de voos na região no momento do ocorrido.

As luzes descritas pelas testemunhas também foram avistadas por inspetores da Capitania dos Portos mas, pela manhã, elas não foram mais vistas. “O Salvamar Leste chegou a realizar várias chamadas no canal marítimo de rádio VHF para embarcações que pudessem estar próximas ao Rio Vermelho, mas não obteve resposta”, ressaltou a Marinha.

