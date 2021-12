Supermercados da capital são notificados pela Codecon

Cinco supermercados de Salvador foram alvo de fiscalização da Coordenação de Defesa do Consumidor do Município (Codecon), nesta semana. O trabalho, cujo resultado foi divulgado nesta sexta-feira, 6, tem foco nos itens mais consumidos durante a festa de fim de ano, a exemplo de peru, chester, panetones, castanhas e nozes.

De acordo com o órgão, os problemas mais graves foram encontrados no Todo Dia, no bairro da Liberdade. No local, além da falta de higiene, foram flagrados produtos fora do prazo de validade e mau acondicionamento de alimentos.

Os fiscais visitaram também o GBarbosa, o Hiper Bompreço e Sam's Club, ambos localizados na Avenida ACM, e o Extra, na Rótula do Abacaxi.

No GBarbosa foram encontrados produtos com problema de condicionamento, a exemplo de um pacote de frango congelado e uma caixa de panetone, que estavam com as embalagens violadas. Problema similar foi encontrado nas demais lojas.

As empresas foram notificadas e têm até 10 dias para solucionar a questão. Com relação ao Todo Dia, que apresentou problemas mais graves, o estabelecimento foi autuado e poderá ser multado pelo órgão.

O Codecon informa que a ação de fiscalização prossegue na próxima semana, com visitas a outros pontos de venda.

A população também pode fazer denúncias através do telefone 2203-3417 ou pessoalmente na sede do órgão, na Rua Chile, nº 3.

