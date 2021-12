Supermercado no Cabula é assaltado e polícia busca por suspeitos

Quatro suspeitos estão sendo procurados por assaltar o supermercado Bom Preço, na avenida Silveira Martins, localizado no Cabula. O crime ocorreu por volta das 11h30 da manhã desta quinta-feira, 6.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), quatro homens chegaram em duas motos ao estabelecimento e estavam armados. Eles renderam os seguranças e funcionários após a retirada de dinheiro dos caixas.

De acordo com o comandante da 23ª CIPM, major PM Raimundo Mercês, os envolvidos no roubo já possuiam informações prévias sobre a rotina do supermercado e o procedimento de retirada dos valores. O major também informou que o crime ocorreu de forma rápida e que eles foram direto no malote e fugiram logo em seguida.

O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e conta com o apoio da 11ª Delegacia Territorial (DT/Trancredo Neves). Equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Tancredo Neves) também estão em busca dos suspeitos.

As imagens registradas por câmeras de segurança irão auxiliar na identificação dos homens. A polícia solicita que qualquer informação sobre os envolvidos pode ser entregue ao Disque Denúncia (3235-0000).

