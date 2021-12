Supermercado interrompe fluxo de esgoto irregular no Rio Vermelho

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) de Salvador informou nesta terça-feira, 19, que a loja da rede de supermercados Bompreço, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, atendeu à notificação do órgão e paralisou o lançamento de esgoto na rede de drenagem pluvial na rua Fonte do Boi.

Agentes do órgão estiveram no supermercado e identificaram, durante a vistoria, que o estabelecimento está utilizando, provisoriamente, uma bomba de sucção ("limpa-fossa") para jogar o esgoto direto na rede da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

De acordo com a Sedur, representantes do Bompreço garantiram ao órgão da prefeitura de Salvador que uma empresa especializada já foi contratada para fazer a adequação definitiva.

