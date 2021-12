Supermercado é multado por preço errado em produto

O Supermercado Hiperbompreço do Iguatemi foi multado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) por vender ovos de Páscoa acima do anunciado. O preço de três modelos diferia do exposto. O ovo Douradinho, nº 9, era anunciado por R$ 2,65 quando custava R$ 2,80. Já no Serenata de Amor em formato de coração, nº 20, anunciado por R$ 34,90 eram cobrados R$ 36,36.



A exceção era o ovo Tortuguita com gravador, nº 14 anunciado por R$ 30,18 custava R$ 21,98. A loja recebeu notificação por tabela de preço ilegível.

As lojas Americanas do Shopping Iguatemi foram notificadas porque os preços não estavam facilmente identificáveis e por más condições dos produtos. Alguns chocolates estavam quebrados, derretidos ou amassados.

