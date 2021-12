Supermercado e delicatessen nos circuitos do Carnaval são autuados

A delicatessen Perini do Shopping Barra e o supermercado Walmart do centro da cidade (próximo ao Forte de São Pedro) foram autuados durante uma fiscalização da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). A ação foi realizada na última sexta, 2, e divulgada pelo órgão nesta terça-feira, 6.

Segundo o Procon, foram constatadas duas irregularidades em cada estabelecimento. A Perini estava com produtos à venda se, preços ostensivos aos consumidor e sem a informação do prazo de validade. Já no Walmart foram encontrados queijos à venda fora do dia de fracionamento e produtos sem preço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor autuado responderá a um processo administrativo e terá um prazo legal para apresentar defesa, podendo sofrer multas.

As denúncias relacionadas a práticas abusivas no mercado de consumo poderão ser feitas pelo e-mail denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br e pelo aplicativo PROCON BA Mobile, disponível para as plataformas IOS e Android.

