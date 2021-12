Supermercado é autuado por vender produtos estragados

Um supermercado do bairro de Nazaré foi multado após uma fiscalização realizada pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon), nesta segunda-feira, 27. Os agentes encontraram ovos, frutas embaladas, iogurte e macarrão instantâneo com a data de validade vencida. Outros produtos não continham a data de fabricação, o que causava dúvida do tempo do produto acondicionado na embalagem.

Ainda segundo os fiscais, enquanto a equipe da Codecon percorria as gôndolas do supermercado, funcionários tentavam retirar outros produtos já vencidos, horas depois do estabelecimento já estar em funcionamento pleno. o material recolhido foi levado para os fundos do supermercado e destruído.

A loja recebeu um auto de infração pela comercialização de produtos estragados, e uma notificação por revenda de produtos com data de validade ultrapassada. O estabelecimento tem até dez dias para apresentar a defesa, sob risco de sofrer um processo administrativo, com valores de multa que variam de 200 a três milhões de UFIR's.

A operação, que segue a programação do órgão de fiscalização, tem o intuito de evitar que produtos alimentícios sejam comercializados fora da data de validade. Os fiscais também verificam se as máquinas de consulta de preço estão funcionando e exibindo o preço de acordo com o que está nas gôndolas.

