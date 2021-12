Supermercado é autuado por crime ambiental no Rio Vermelho

O supermercado Bompreço foi autuado por lançar esgoto no riacho da Fonte do Boi, localizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O estabelecimento também foi notificado para suspender o descarte imediatamente.

A autuação aconteceu após ação fiscal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), ao constatar o crime por um ofício da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

No documento, a Embasa assegurava que o Bompreço fazia o despejo irregular. O dano ao meio ambiente foi considerado gravíssimo e o valor da multa poderá chegar a R$ 5 milhões, que ainda será definido pela Comissão de Julgamento de Autos da Sedur.

Por meio de nota, a assessoria do Bompreço lamentou o ocorrido e afirmou estar fazendo o possível para reparar o problema. "Em relação ao caso da loja do Rio Vermelho, o Bompreço considera o fato ocorrido inaceitável, alheio à rotina operacional da empresa. Assim que recebeu a notificação, a empresa já adotou medidas cabíveis para solucionar o problema no menor tempo possível, e informa que a situação será resolvida ainda nesta noite"

