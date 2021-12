Supermercado é alvo de bandidos no Rio Vermelho

O Supermercado Bompreço, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira, 1º.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), um funcionário do estabelecimento constatou, ao chegar para trabalhar, que a porta tinha sido arrombada. A polícia esteve no local e orientou o registro de ocorrência na delegacia.

Não há informações sobre valores ou mercadorias roubadas.

Outro assalto

No bairro da Avenida Sete, a loja de calçados Bezerra, instalada em frente ao edifício Sulacape, também foi alvo de bandidos.

Segundo a Stelecom, o arrombamento também foi constatado por um funcionário da loja. A polícia esteve no local, mas nenhum suspeito foi preso.

adblock ativo