Supermercado de shopping é alvo de assalto nesta sexta

O supermercado Bompreço do Salvador Norte Shopping foi alvo de um assalto na manhã desta sexta-feira, 24.

A informação foi confirmada pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Viaturas policiais foram deslocadas para o estabelecimento para tentar resolver a situação.

Em nota, a assessoria de imprensa do Bompreço informou que o crime foi cometido por quatro homens armados, que entraram na loja após render funcionários. A empresa afirmou que ninguém ficou ferido na ação, que aconteceu antes da abertura ao público e foi registrada pelas câmeras de segurança.

"A loja irá trabalhar em conjunto com as autoridades policiais na investigação do fato. O Hiper Bompreço Salvador Norte Shopping reitera que a segurança de seus clientes e funcionários é uma prioridade em sua operação e nas demais lojas da rede, que investem em tecnologia e em capacitação de pessoal (equipe própria e terceirizada) de forma a garantir o bem estar de todos", finalizou o comunicado.

