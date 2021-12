'Superlua' leva admiradores à orla de Salvador

A maior 'superlua' do ano pôde ser observada neste domingo, 10, a partir de, aproximadamente, 18h, e nem o clima chuvoso de Salvador impediu os admiradores de lotar a praia do Jardim de Alah.

Os apreciadores puderam acompanhar o nascimento do satélite natural com 30% mais de brilho e 14% maior do que o normal.

O acontecimento significa que a lua nova ou a cheia está mais próxima da Terra. O fenômeno, cientificamente chamado de perigeu, ocorre porque a trajetória dela, em torno do planeta, é elíptica e varia com o tempo.

De acordo com o Observatório Nacional, a 'superlua' chegou a cerca de 356 km do globo. Essa foi a vez em que o satélite esteve mais perto da Terra, em 2014.

O fenômeno pode ser visto em torno de seis vezes por ano, e será contemplado em setembro, no dia 8, quando a Lua ficará a cerca de 358 km de distância da Terra.

Já em 2015, a supermoon, como também é chamada, tem datas marcadas para 9 de agosto, 28 de setembro e 27 de outubro. Para enxergar melhor o acontecimento, é preciso estar em lugares mais escuros e com pouca nebulosidade.

Energia positiva

O empresário Darkson Fonseca, 58, chegou à praia pouco antes das 18h, quando o céu ainda estava coberto com nuvens. E, mesmo depois de conseguir avistar o satélite por alguns minutos, não se intimidou com a chuva que começou a cair.

"Eu adoro os astros, de um modo geral. Às vezes, acordo bem cedo para ver o sol nascer. Não poderia deixar de admirar e fotografar essa lua", afirma Fonseca.

A superlua também embalou o passeio romântico dos estudantes Lucas Martins, 21, e Daniela Louise, 19.

O casal, que foi dar um passeio considerado comum, não sabia do acontecimento, e foi pego de surpresa ao ver o nascimento da lua.

"Não esperava essa visão. Mas minha paixão pelo astro falou mais alto ao vê-lo. Eu adoro essa energia positiva que ela traz, sobretudo com a brisa do mar", diz Daniela.

Os admiradores do corpo celeste já podem se preparar para o apogeu (quando ela está mais longe do planeta), marcado para acontecer no dia 24 de agosto. A lua estará a 406.522 km de distância.

