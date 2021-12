Superlotação para votação de estatuto gera confusão na Câmara de Salvador

A votação do Estatuto da Igualdade Racial do Município de Salvador, que acontece na tarde desta terça-feira, 29, gerou confusão devido à superlotação na galeria do Plenário da Câmara dos Vereadores. Com isso, parte do público precisou acompanhar a votação por meio de uma televisão disponibilizada em um outro espaço do local.

"O que estamos passando aqui já é um reflexo do racismo. Mas vamos seguir aqui na luta, acompanhando o debate", disse Eduardo Machado, membro da Frente Nacional Makota Valdina, ao não poder entrar na galeria.

Outros fatores que têm causado tumulto durante o pleito são as emendas relacionadas às religiões de matriz africana, no qual a bancada evangélica exige que seja adicionado no estatuto a nomenclatura 'Demais Religiões', e a alteração no artigo que trata da penalidade de casos de racismo que ocorrem dentro de estabelecimentos e que podem levá-los a perder, além do alvará de funcionamento, a participação em licitações públicas.

“Esse emenda que adiciona o termo ‘demais religiões’ altera por completo o Estatuto. Não podemos aceitar isso. Não vamos aceitar a descaracterização do projeto original”, afirmou o vereador Moisés Rocha (PT), presidente da Comissão de Reparação.

