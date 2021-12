Superintendente da PRF-BA recebe título de Cidadão Soteropolitano

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), o inspetor Virgílio de Paula Tourinho recebeu na noite desta segunda-feira, 6, o título de Cidadão Soteropolitano. O ato solene ocorreu na Câmara Municipal de Salvador, no Centro Histórico.

O evento foi realizado no plenário Cosme de Farias com a presença dos deputados federais Benito Gama e Cacá Leão, do secretário Cássio Ramos Peixoto (que estava representando o vice-governador), do secretário de Segurança Pública, Maurício Teles, do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Anselmo Alves Brandão, entre outras autoridades.

A honraria foi proposta pelo vereador Paulo Câmara (PSDB). Ele apontou a necessidade do título por conta do trabalho realizado pelo inspetor à frente da PRF-BA, desde quanto foi nomeado como superintendente, em 2014.

Gestão

À frente da administração da PRF-BA, o superintendente adotou um modelo de gestão que permitiu a redução do número de acidentes, óbitos e feridos nas rodovias federais. Além do aumento na apreensão de entorpecentes, armas e na quantidade de veículos recuperados.

