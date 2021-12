Superaquecimento de lancha gerou incêndio na Marina do Bonfim

O incêndio na Marina do Bonfim, ocorrido na tarde desta quinta-feira, 22, no bairro Bonfim, em Salvador, teve início com o superaquecimento de uma lancha, que gerou as chamas e se expandiu. De acordo com moradores locais, cerca de 40 embarcações foram atingidas pelo fogo.

Bárbara Mendes, moradoras da região há 20 anos, contou que se assustou com o barulho da explosão. “Foi muito forte. É muito triste assistir a um local tão bonito ser destruído pelo fogo”.

Outros moradores relataram que o fogo se alastrou até a garagem de um prédio na rua ao lado, mas ninguém ficou ferido.

A Marina do Bonfim funciona na rua Arthur Matos. De acordo com Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), equipes do Corpo de Bombeiros Militar (BPM) foram acionadas.

Sete viaturas e 36 bombeiros foram mobilizados. Moradores auxiliaram enchendo baldes com terra e jogando sobre as chamas.

“Todo mundo se uniu. Da pedra furada, do estaleiro, todos ajudaram a retirar os barcos da marina”, contou André Quadros, 23, que mora ao lado da marina. Mais de 30 embarcações, entre barcos, lanchas e jet skis, foram retirados pela população.

Shirlei Sanches, 36 anos, era a proprietária da lancha Medusa, uma das primeiras a ser atingidas pelo fogo. De acordo com ela, a lancha não tinha seguro e o prejuízo estimado é cerca de R$ 70 mil.

