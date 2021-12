Sumiço de 600 computadores é investigado

A Polícia Civil tenta desvendar o mistério que envolve o "sumiço" de 400 notebooks (computadores portáteis) e 200 desktops (micros de mesa), ocorrido em um galpão onde o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) guarda objetos de disputa judicial.

Os equipamentos furtados - antes divulgados pela assessoria do TJ-BA como sendo 400 - estavam em um dos seis espaços que o órgão alugou em prédio localizado na avenida Beira-Mar, no Bonfim. No local, não há nenhum sinal de arrombamento.

Apesar de ter um circuito de câmeras de segurança para monitorar os depósitos, segundo a polícia, elas estavam sem funcionar desde dezembro do ano passado.

O caso está sendo investigado pela titular da 3ª Delegacia Territorial (Bonfim), Heleneci Nascimento, que disse preferir ser "reservada", porque as situações investigadas ainda não estão claras.

Até esta segunda-feira, 12, nenhum suspeito havia sido identificado. "Estamos trabalhando com três hipóteses. Já temos um indicativo, mas estou me reservando para esperar o laudo. São situações que não estão definidas ainda", disse.

A titular da 3ª DT informou, ainda, que pediu uma resposta formal ao dono do imóvel, que não teve o nome divulgado pela polícia, sobre as causas de o circuito de câmeras não estar funcionando.

O sumiço dos micros foi identificado por uma servidora em 24 de abril. De acordo com a delegada, a polícia ainda aguarda o resultado da perícia, feita no dia seguinte.

O prazo de entrega do laudo pericial é de 30 dias, mas, segundo a delegada, pode ser prorrogado.

Um buraco onde havia um ar-condicionado em uma parede do galpão está sendo analisado pela polícia.

"Há um pedaço de madeirite no local, e a gente precisa checar se foi colocado no lugar recentemente. A perícia é que vai dizer. Por ali, poderia passar um a um (computador)", apontou a delegada.

Depoimentos

Três pessoas foram ouvidas, incluindo a servidora que percebeu a falta dos equipamentos. "Vamos ouvir outras pessoas que tinham acesso ao local. Até o final da semana, deveremos ter novidades", disse Heleneci.

No depósito, também há móveis. O material furtado, segundo a polícia, estava guardado há cerca de dois anos. A delegada disse, ainda, que está verificando quem teve acesso às chaves.

Sobre a possível participação de servidores, a delegada frisou que só a perícia ajudará a desvendar . "Estou no aguardo do laudo pericial para checar, com precisão, quando foi que ocorreu. Se foi uma ação interna ou externa", ressaltou Heleneci Nascimento.

A equipe de reportagem esteve no local, onde, segundo funcionários que não quiseram ser identificados, funciona a empresa de nome Safira. O proprietário foi procurado, mas os mesmos funcionários informaram que ele "está viajando". Ainda segundo funcionários, cada galpão no local é alugado por R$ 13 mil por mês, por meio de uma seguradora.

TJ-BA e Corregedoria

A assessoria do TJ-BA não soube informar o valor nem a quem pertenciam os equipamentos furtados, que são objetos de demanda judicial - quando a Justiça apreende para, por exemplo, ter a garantia de pagamento em um caso de disputa. Não foi informado também se havia seguro.

Um segurança trabalha de dia no local, que só tem uma entrada principal. Há, no total, 12 galpões - seis alugados ao TJ-BA e o restante para empresas. Em nota, a assessoria do órgão informou que o espaço é administrado pela Corregedoria Geral de Justiça.

"Nós (a nova direção do TJ) tomamos posse em fevereiro, e começamos a procurar o que havia de complicado. Encontramos este depósito. Pagávamos R$ 20 mil de aluguel por um espaço desnecessário. O TJ, segundo informações da direção, possui locais próprios para guardar este tipo de material. Então, pedi que fosse feita a rescisão do contrato", explicou o corregedor José Olegário.

Sobre o que estava armazenado no galpão, Olegário confirmou tratar-se de material de demanda judicial, mas antigo: "Em princípio, pode ser (objetos para garantia de pagamento de disputa), mas pode ter outras origens também. Estávamos fazendo o levantamento quando houve o furto".

Colaborou Davi Lemos

